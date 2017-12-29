Порошенко: железный занавес российской империи разрушен

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введение безвизового режима с ЕС и поддержка Запада в борьбе за независимость стали главными достижениями страны в 2017 году.

Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен», — заявил украинский лидер.

В конце августа Порошенко заявил, что Украина «никогда больше не вернётся в СССР и в Российскую империю». По его словам, страна прошла «точку невозврата».

22 мая официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.