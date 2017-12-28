Украинский суд решил не отпускать из СИЗО соратника Саакашвили

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Апелляционный суд принял решение оставить в силе арест Севериона Дангадзе — соратника бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает «Украинские новости».

Уточняется, что в силе остался не только его арест на два месяца, решение о котором было принято 6 декабря, но и то, что ему всё так же запрещено выходить под залог.

По данным издания, адвокат Дангадзе просил суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Дангадзе подозревают в попытке переворота и финансировании такой попытки. 

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