Украинский суд решил не отпускать из СИЗО соратника Саакашвили

Апелляционный суд принял решение оставить в силе арест Севериона Дангадзе — соратника бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает «Украинские новости».

Уточняется, что в силе остался не только его арест на два месяца, решение о котором было принято 6 декабря, но и то, что ему всё так же запрещено выходить под залог.

По данным издания, адвокат Дангадзе просил суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Дангадзе подозревают в попытке переворота и финансировании такой попытки.