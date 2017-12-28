ЕС выделил Грузии €48 млн на реформы
Отмечается, что средства выделены государственному бюджету Грузии на основе достигнутых ею успехов в 2017 году, передаёт Интерфакс.
В Евросоюзе также добавили, что выделение средств направлено на дальнейшее выполнение Грузией взятых обязательств в рамках соглашения об углублённой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС (DCFTA).
Деньги будут направлены на развитие торговли, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, а также на поддержку реформ в сфере правосудия и управления.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассказал, что ЕС выделил Грузии $32 млн на поддержку интеграции в Евросоюз.