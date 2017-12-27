Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД Украины

Кабинет министров Украины освободил 25-летнюю Анастасию Дееву от должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции.

«Заявление по собственному желанию», — заявил Интерфакс-Украине вице-премьер-министр Павел Розенко.

Отмечается, что Деева занимала эту должность с октября 2016 года.

В июне стало известно, что завтрак с 25-летней заместителем главы МВД Украины Анастасией Деевой купили за 10 тыс. гривен ($382).