Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД Украины
Кабинет министров Украины освободил 25-летнюю Анастасию Дееву от должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции.
«Заявление по собственному желанию», — заявил Интерфакс-Украине вице-премьер-министр Павел Розенко.
Отмечается, что Деева занимала эту должность с октября 2016 года.
В июне стало известно, что завтрак с 25-летней заместителем главы МВД Украины Анастасией Деевой купили за 10 тыс. гривен ($382).
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: