Украинские СМИ сообщили о похищении в Киеве российского специалиста по блокчейну

Российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер пропал в Киеве 26 декабря. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, он был похищен. Заявление о пропаже Лернера написали его знакомые.

Отмечается, что Лернера похитили неподалёку от его места работы: силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.