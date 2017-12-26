Порошенко выразил надежду на успешное проведение обмена пленными в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с родственниками лиц, которые находятся в плену. По его словам, он надеется, что запланированный на 27 декабря обмен пленными в Донбассе пройдёт успешно.

«Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что она завтра принесёт результат», — заявил Порошенко в Facebook.

Он отметил, что в последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась 24 часа в сутки.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко помиловал пленных, которые содержатся на территории ДНР и которых готовят для передачи Киеву.

Политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.