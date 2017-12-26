СМИ: Сыну Авакова разрешили не носить электронный браслет

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Суд в Киеве отменил решение о том, что сын главы МВД Украины Александр Аваков должен носить электронный браслет.

Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Отмечается, что судебное заседание состоялось 22 декабря.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

31 октября Александр Аваков был задержан после обыска по делу о рюкзаках, которые МВД Украины закупило в конце 2014 — начале 2015 года. 1 ноября суд Киева отпустил его на свободу под личное обязательство.

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