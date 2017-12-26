В МВФ назвали главные риски госбюджета Украины

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски государственного бюджета страны заключаются в быстром росте расходов.

«Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов, темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ», — цитирует «Украинская правда» Люнгмана.

Он также отметил, что МВФ и Украина имеют активную четырёхлетнюю программу.

«В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы», — добавил Люнгман.

Ранее Люнгман назвал условия дальнейшего сотрудничества с Украиной.