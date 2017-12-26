На Украине испытали новый бронеавтомобиль

Испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Варта-Новатор» прошли в Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Бронеавтомобиль сконструирован с учётом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что данная модель, в отличие от автомобиля «Варта», имеет более компактные размеры и лёгкий вес. Кроме того, экземпляр оснащён дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.

Ранее в Херсонской области Украины завершились испытания зенитных ракет.