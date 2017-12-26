В Белоруссии продлили срок безвизового пребывания иностранцев в некоторых регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до десяти дней. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Также отмечается, что на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда иностранцев на территорию Белоруссии.
Согласно тексту документа, подобные меры были приняты для повышения эффективности использования существующей в стране туристической инфраструктуры.
В октябре сообщалось, что Россия позитивно воспринимает предложение Турции о введении между странами безвизового режима для водителей.
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