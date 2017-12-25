Саакашвили заявил, что власти Украины хотят отказать ему в статусе «временной защиты»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины хотят отказать ему во «временной защите» и создать условия для выдворения его из страны. Об этом политик написал в своём Facebook.

«Во вторник, 26 декабря, в 13:30 у меня суд в Высшем административном суде, где власть хочет отказать мне в статусе «временной защиты» и тем самым создаёт условия для выдворения меня из страны. Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости на Украине», — написал Саакашвили.

Политик добавил, что у Киева нет «ни одного законного инструмента» для экстрадиции постоянного жителя Украины, коим он является.

Ранее Саакашвили заявил, что получил повестку с просьбой прийти на допрос в СБУ 26 декабря.