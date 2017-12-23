На Украине зафиксировали 300 вспышек африканской чумы свиней за последние пять лет
За прошедшие пять лет на Украине было зафиксировано 300 вспышек африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные «СТОП АЧС».
Отмечается, что недавно была обнаружена 301-я вспышка данного заболевания в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.
Уточняется, что за прошедшие пять лет вирус был зафиксирован во всех областях страны.
В сентябре в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) запретили ввоз продукции из мяса свинины со всей территории Украины.
Решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на Украине.
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