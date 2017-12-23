Клинцевич прокомментировал призыв Меркель и Макрона вернуть российских военных в СЦКК

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с RT назвал важным призыв президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель вернуть российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК).

«И Франция, и Германия понимают, что отсутствие российских военных — это серьёзная конфронтация, наличие огромного количества провокаций и, главное, продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно... Призыв очень важный, но теперь его надо рассматривать в комплексе решения Минских соглашений. Боюсь, что решить это будет крайне сложно, так как сегодня на минских договорённостях поставлен крест и Украиной, и США», — сказал он.

Клинцевич также отметил, что если отношение к российским военным в составе СЦКК не изменится, то о возвращении говорить не приходится. В этой связи Россию могут обвинить в нежелании сотрудничать, добавил он.

«Потом будут говорить, что они предлагали, но Россия не согласилась. Это элементы психологического противостояния, информационной борьбы. В нынешних условиях важен сам факт, а содержание вокруг него будет прописано с учётом русофобии и давления на Россию», — заключил сенатор.

Ранее французский лидер и канцлер Германии призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также прокомментировал совместное заявление Макрона и Меркель.