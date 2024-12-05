Mundo: в Киеве обсуждают «золотое изгнание» Зеленского в Лондон после перемирия

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В Киеве начали ходить слухи о подготовке «золотого изгнания» Владимира Зеленского в Лондон сразу после достижения перемирия с Россией, пишет испанская газета El Mundo.
Mundo: в Киеве обсуждают «золотое изгнание» Зеленского в Лондон после перемирия
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Издание ссылается на источники в дипломатических кругах Украины.

Как считают украинские чиновники, после достижения перемирия Киев сможет провести президентские выборы, а затем Украина якобы получит возможность «быстро» вступить в Европейский союз и получить от него экономическую помощь для восстановления.

Кроме того, обсуждается и то, что европейские страны смогут развернуть свои миротворческие силы на Украине на линии соприкосновения, пишет газета.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что выборы президента Украины состоятся сразу после урегулирования конфликта.

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