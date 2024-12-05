Порошенко: Уолтц подтвердил предоставление ВСУ летального оружия при Трампе

Соединённые Штаты после вступления Дональда Трампа на пост президента поставят ВСУ летальное оружие.

Об этом в соцсетях написал экс-президент Украины Пётр Порошенко, ссылаясь на слова будущего советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца.

«Уолтц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия при каденции Трампа», — передаёт слова бывшего главы Украины «Лента.ру».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может продолжить оказывать поддержку Украине при администрации избранного президента Дональда Трампа.