Снайперы ВСУ намеренно убивают мирных жителей Волчанска Харьковской области: одной женщине выстрелили в голову на глазах у семилетнего мальчика.

Об этом RT рассказал боец 138-й мотострелковой бригады с позывным Эркюль, доброволец из Петербурга. Он с сослуживцами под обстрелами вывел людей из города в безопасное место.

По словам военного, они заняли точку на чердаке дома — это было в его день рождения. Там они услышали голос женщины.

В подвале прятались семилетний ребёнок с травмированной ногой, две его бабушки и дед. Бойцы ВСУ хотели увезти их под Киев, но те отказались. В итоге им не давали даже выйти на улицу, заявил Эркюль.

«Соседку в ярком халате, по которому было видно, что это мирный житель, за два дня до нашего прихода убил украинский снайпер. Он выстрелил ей в голову, когда она вышла подышать воздухом. Это происходило на глазах у семилетнего мальчика», — рассказал он.

Местные жители сказали бойцам ВС России, что украинские военные издевались над мирными, насиловали и избивали молодых девушек.

Ранее сообщалось, что двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным время на эвакуацию.