Эксперт Мамрадзе прокомментировал отставку одного из руководителей спецназа Грузии
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд».
«В своём обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов», — уточнил он.
По словам Петрэ Мамрадзе, сейчас как в правительстве, так и в МИД Грузии происходит процесс «очищения» от сторонников запада.
Эксперт также указал на уход нескольких послов Грузии.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ввёл санкции против властей Грузии.