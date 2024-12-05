Эксперт Мамрадзе прокомментировал отставку одного из руководителей спецназа Грузии

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии Ираклия Шаишмелашвили «единичным случаем» и уверен, что пока раскола в правоохранительных органах не ожидается.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«В своём обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов», — уточнил он.

По словам Петрэ Мамрадзе, сейчас как в правительстве, так и в МИД Грузии происходит процесс «очищения» от сторонников запада.

Эксперт также указал на уход нескольких послов Грузии.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ввёл санкции против властей Грузии.