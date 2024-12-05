Депутат Рады Дубинский: глава МО Украины готовится бежать

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров готовится к побегу из страны.

Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.

Дубинский считает, что «не надо искать глубинного смысла» в скандале с предоплатой 23 млрд гривен от украинского военного ведомства польской компании за несуществующее вооружение.

«Просто министр обороны чебуречной Умеров готовится к бегству, а его лучше осуществить с деньгами, чем без них», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Умерова.