Политолог Станкевич: Украине надо проявить политическую готовность к переговорам

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Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич выразил мнение, что Украина пока не продемонстрировала политическую готовность к мирным переговорам с Россией, хотя уже начала менять риторику.
Политолог Станкевич: Украине надо проявить политическую готовность к переговорам
  • РИА Новости

«Украине нужно прямо заявить, что она готова сформировать и направить свою делегацию, которая приедет с предложениями для обсуждения. Но пока, что мы слышим сейчас, это в лучшем случае демонстрация психологической готовности, а не политической», — констатировал эксперт в беседе с 360.ru.

Политолог также подчеркнул, что «устойчивый мир» предполагает компромиссы и уступки, а подобная формулировка может свидетельствовать о смене риторики украинских властей, ранее требовавших «справедливого мира».

Так Станкевич прокомментировал статью, вышедшую в The Wall Street Journal, где говорится, что киевский режим планирует объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией.

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