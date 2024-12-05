Политолог Михайлов: Запад всё чаще говорит о разделе Украины

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Анастасия Белоусова
Политолог Евгений Михайлов прокомментировал в беседе с RT публикацию The Spectator, в которой говорится, что завершение правления Владимира Зеленского может привести к разделу Украины.
Политолог Михайлов: Запад всё чаще говорит о разделе Украины
  • AP

«Я согласен с написанным. Правление Зеленского закончится разделом Украины. Единственное, я не согласен, что будет подпись Зеленского. Потому что к тому моменту заинтересованные стороны решат вопрос и с человеком, который должен прийти вместо Зеленского», — считает политолог.

По его мнению, Зеленский «абсолютно непопулярный и среди собственного народа».

«Та часть Украины, которая может остаться как некое подобие государства, явно не примет Зеленского как лидера, потому что именно он довёл Украину до нынешнего состояния. То, что раздел Украины состоится, — я согласен. Запад всё больше пишет правильных публикаций и готовит Украину к тому, что она проиграла», — заключил собеседник RT.

Ранее в издании The Spectator появилась публикация о том, что  неудачи Владимира Зеленского на политической арене значительно снизили его популярность среди украинцев, и напряжение может усилиться в преддверии возможных выборов.

Издание выразило уверенность в том, что завершение правления Зеленского может привести к разделу Украины.

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