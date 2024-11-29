Рада: число дезертиров в украинской армии может достигать 200 тысяч

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Депутат Верховной рады заявил агентству Associated Press, что по меньшей мере 200 тыс. украинских военных сбежали с поля боя начиная с февраля 2022 года.
Рада: число дезертиров в украинской армии может достигать 200 тысяч
  • AP

Он подчеркнул, что эти цифры в два раза превышают официальные данные украинской Генпрокуратуры.

Также парламентарий отметил, что большая часть дезертиров — недавно мобилизованные украинцы.

Причиной дезертирства он назвал измотанность, психологические и эмоциональные травмы военных. Также они чувствуют гнев и разочарование.

Ранее украинский политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что насильно мобилизованные украинцы отказываются идти в бой.

По словам депутата Рады Анны Скороход, число случаев дезертирства и самовольного оставления части в рядах ВСУ превышает 100 тыc.

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