AP: военные ВСУ дезертируют целыми подразделениями во время боя

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Украинские военные покидают свои позиции целыми подразделениями во время боя, что ставит под угрозу жизни других солдат и делает невозможным выполнение приказов командования, пишет агентство Associated Press.
AP: военные ВСУ дезертируют целыми подразделениями во время боя
  • AP

Журналистам удалось поговорить с двумя дезертировавшими украинскими военными, тремя юристами и десятками чиновников и командиров.

«У нас было несколько ситуаций, когда как крупные, так и небольшие подразделения бежали с поля боя. Они обнажали фланги, и противник заходил на эти фланги», — цитирует агентство одного из украинских чиновников.

Военный аналитик Александр Коваленко также признал, что проблема дезертирства стоит для ВСУ очень остро.

«Идёт третий год войны, и она будет только усугубляться», — подчеркнул он.

Как отмечается в статье, дезертирство стало одной из причин того, что Киев теряет всё больше населённых пунктов.

«Дезертирство превратило боевые планы в песок, который сыпется сквозь пальцы военных командиров», — пишут авторы статьи.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала сумасшедшим количество случаев дезертирства в ВСУ.

В конце октября генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что под натиском российских сил фронт ВСУ обрушился из-за усталости личного состава и дефицита резервов.

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