СВР: Германия намерена создать на Украине зондеркоманды из националистов

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По данным Службы внешней разведки России, в ФРГ решили, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов.
СВР: Германия намерена создать на Украине зондеркоманды из националистов
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Как пояснили в СВР, военные Германии уже обратились к опыту фашистов в годы Великой Отечественной войны.

«При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов», — сообщили в службе, передаёт РИА Новости

Отмечается, что им могут придумать другое название, но по сути останутся те же бандеровские каратели.

Ранее сообщалось, что западные страны планируют ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев.

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