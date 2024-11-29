Режим Владимира Зеленского обречён после того, как украинский конфликт завершится, считает ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский знает, что, как только конфликт закончится, он обречён, его мерзкая коррупция, обман и незаконное президентство рухнут», — написал он в соцсети Х.

Ранее Зеленский предупредил, что впереди Украину ждут новые угрозы в связи с ударами, которые армия России наносит по объектам ВСУ в ответ на применение Киевом американских дальнобойных ракет.

Профессор Хельсинкского университета и эксперт в сфере геополитики Туомас Малинен заявил, что план победившего на выборах в США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине должен включать ликвидацию режима Зеленского.