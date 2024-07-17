Взрывное устройство сброшено на здание пожарной части в Курской области
Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что в результате атаки был ранен дежурный спасатель.
«Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.
Также сообщается, что вследствие атаки коптера были повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.
Ранее осколочное ранение получил спасатель во время ликвидации возгорания одного из домовладений в Курской области из-за атаки ВСУ.