Взрывное устройство сброшено на здание пожарной части в Курской области

Взрывное устройство было сброшено на здание пожарной части в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что в результате атаки был ранен дежурный спасатель.

«Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Также сообщается, что вследствие атаки коптера были повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.

Ранее осколочное ранение получил спасатель во время ликвидации возгорания одного из домовладений в Курской области из-за атаки ВСУ.