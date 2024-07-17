Глава Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии дестабилизирующим фактором

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости назвал милитаризацию Молдавии дестабилизирующим фактором.

По его словам, Молдавия из года в год увеличивает военный бюджет и получает от зарубежных партнёров «беспрецедентное» финансирование на перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО.

«Политики в Кишинёве могут сколько угодно говорить, что этого процесса нет, но факты — упрямая вещь», — сказал Красносельский.

Ранее МИД России призвал Молдавию отказаться от давления на Приднестровье.

Также в МИД Приднестровья заявили, что Молдавия переписала декларацию о мирном урегулировании.