Глава Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии дестабилизирующим фактором
По его словам, Молдавия из года в год увеличивает военный бюджет и получает от зарубежных партнёров «беспрецедентное» финансирование на перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО.
«Политики в Кишинёве могут сколько угодно говорить, что этого процесса нет, но факты — упрямая вещь», — сказал Красносельский.
Ранее МИД России призвал Молдавию отказаться от давления на Приднестровье.
Также в МИД Приднестровья заявили, что Молдавия переписала декларацию о мирном урегулировании.