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Пентагон заявил о намерении продолжать военное сотрудничество с Грузией

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Пентагон намерен продолжать сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену совместных учений.
Пентагон заявил о намерении продолжать военное сотрудничество с Грузией
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Александр Имедашвили

Об этом на брифинге сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Мы продолжим сотрудничать с Вооружёнными силами Грузии», — заявил Райдер.

По его словам, США будут искать способы «укрепления суверенитета и территориальной целостности» закавказской республики.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси на фоне перезагрузки отношений с Западом.

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