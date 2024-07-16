Пентагон заявил о намерении продолжать военное сотрудничество с Грузией

Пентагон намерен продолжать сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену совместных учений.

Об этом на брифинге сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Мы продолжим сотрудничать с Вооружёнными силами Грузии», — заявил Райдер.

По его словам, США будут искать способы «укрепления суверенитета и территориальной целостности» закавказской республики.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси на фоне перезагрузки отношений с Западом.