Пентагон заявил о намерении продолжать военное сотрудничество с Грузией
- РИА Новости
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Об этом на брифинге сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.
«Мы продолжим сотрудничать с Вооружёнными силами Грузии», — заявил Райдер.
По его словам, США будут искать способы «укрепления суверенитета и территориальной целостности» закавказской республики.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси на фоне перезагрузки отношений с Западом.