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Newsweek: российская РЭБ сделала американские снаряды Excalibur неэффективными

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Российские средства радиоэлектронной борьбы сделали высокоточные американские снаряды неэффективными.
Newsweek: российская РЭБ сделала американские снаряды Excalibur неэффективными
  • РИА Новости

Об этом эксперт Шиау-шян Лю рассказал в интервью Newsweek

«155-мм артиллерийские снаряды Excalibur, боеприпасы прямого поражения и бомбы малого калибра наземного базирования сейчас практически устарели, и только управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS) с трудом сохраняет свою эффективность», — пишет журнал.

Кроме того, по словам эксперта, это демонстрирует, что Россия разработала эффективную стратегию противодействия высокотехнологичному высокоточному оружию США.

Ранее стало известно, что Россия постепенно адаптирует средства радиоэлектронной борьбы для перехвата снарядов с GPS-наведением.

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