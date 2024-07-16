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В Херсонской области в результате атаки ВСУ пострадали два сотрудника МЧС

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В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинской армии пострадали сотрудники МЧС России.
В Херсонской области в результате атаки ВСУ пострадали два сотрудника МЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МЧС.

«В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник. Ранены 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее водитель грузовика получил ранения в районе объездной дороги города Шебекино при атаке дрона-камикадзе ВС Украины.

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