RT в Telegram
Подпишись

Власти Белгородской области с 23 июля ограничивают въезд в 14 населённых пунктов

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона с 23 июля ограничивают въезд в 14 населённых пунктов из-за напряжённой оперативной обстановки.
Власти Белгородской области с 23 июля ограничивают въезд в 14 населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно», — указал он.

Уточняется, что в список попали три населённых пункта в Белгородском районе, один в Борисовском, три в Краснояружском, а также два в Грайворонском городском округе и пять в Шебекинском городском округе.   

Уточняется, что на въездах установят КПП, пропуск общественного транспорта в эти населённые пункты будет запрещён.

Для въезда в населённый пункт, попавший в перечень, необходимо будет подать заявку. 

«Пропускать будем только взрослых мужчин по жёсткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», — написал он.

Гладков добавил, что дома в соответствующих населённых пунктах будут охраняться силами Минобороны. Коммунальные платежи будут отменены или будут взиматься только по счётчику.

Ранее Гладков заявил, что с начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить