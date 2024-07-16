Власти Белгородской области с 23 июля ограничивают въезд в 14 населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram.
«С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно», — указал он.
Уточняется, что в список попали три населённых пункта в Белгородском районе, один в Борисовском, три в Краснояружском, а также два в Грайворонском городском округе и пять в Шебекинском городском округе.
Уточняется, что на въездах установят КПП, пропуск общественного транспорта в эти населённые пункты будет запрещён.
Для въезда в населённый пункт, попавший в перечень, необходимо будет подать заявку.
«Пропускать будем только взрослых мужчин по жёсткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», — написал он.
Гладков добавил, что дома в соответствующих населённых пунктах будут охраняться силами Минобороны. Коммунальные платежи будут отменены или будут взиматься только по счётчику.
Ранее Гладков заявил, что с начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей.