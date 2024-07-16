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«Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожила армия России в зоне СВО

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«Военная хроника» посчитала, сколько РСЗО HIMARS производства США уже было уничтожено с начала СВО на Украине.
«Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожила армия России в зоне СВО
  • РИА Новости

Потери этого вооружения тщательно скрываются украинской стороной, поэтому постоянно ведутся споры вокруг того, сколько именно этих комплексов уничтожили российские военные и когда, отмечают авторы.

Так, по открытым данным, за всё время конфликта Украине было передано не менее 55—57 систем всех типов: колёсные и гусеничные варианты.

При этом до января 2024 года западные СМИ утверждали, что ВС России не удалось уничтожить ни одну пусковую установок, тогда как в реальности ситуация была совершенно другой. Так, например, наиболее результативным стал прилёт в склад ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области в начале декабря 2022 года — тогда удалось уничтожить сразу пять пусковых.

Всего по официальным заявлениям МО России и верифицированным источникам с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьёзно повреждено от 55 до 65 пусковых, отмечает «Военная хроника».

Результативность объясняется в том числе и ростом возможностей разведывательно-ударного контура ВС России, подчёркивают авторы.

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