В управлении ООН проверяют данные NYT об убийстве ВСУ российского пленного

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет сообщение в The New York Times об убийстве раненого российского пленного солдатами ВСУ.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель этого управления Элизабет Троссел.

Отвечая на вопрос о том, известно ли УВКПЧ о факте, который приведён в статье The New York Times, она заявила, что организация «уточняет это у коллег».

Американская газета ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе.

По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

Иностранец утверждает, что лично видел это.

В СК России заявили, что будут расследовать информацию в СМИ о совершении ВС Украины преступления против раненого российского военнопленного.