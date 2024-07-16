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В управлении ООН проверяют данные NYT об убийстве ВСУ российского пленного

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет сообщение в The New York Times об убийстве раненого российского пленного солдатами ВСУ.
В управлении ООН проверяют данные NYT об убийстве ВСУ российского пленного
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель этого управления Элизабет Троссел.

Отвечая на вопрос о том, известно ли УВКПЧ о факте, который приведён в статье The New York Times, она заявила, что организация «уточняет это у коллег».

Американская газета ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе.

По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

Иностранец утверждает, что лично видел это.

В СК России заявили, что будут расследовать информацию в СМИ о совершении ВС Украины преступления против раненого российского военнопленного.

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