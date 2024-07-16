В управлении ООН проверяют данные NYT об убийстве ВСУ российского пленного
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель этого управления Элизабет Троссел.
Отвечая на вопрос о том, известно ли УВКПЧ о факте, который приведён в статье The New York Times, она заявила, что организация «уточняет это у коллег».
Американская газета ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе.
По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.
Иностранец утверждает, что лично видел это.
В СК России заявили, что будут расследовать информацию в СМИ о совершении ВС Украины преступления против раненого российского военнопленного.