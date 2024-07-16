RT в Telegram
Подпишись

Медведев заявил о праве войны для врага после расстрела пленного бойца ВС России

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя расстрел российского военнопленного на Украине, напомнил о праве войны для врага.
Медведев заявил о праве войны для врага после расстрела пленного бойца ВС России
  • РИА Новости

«Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным... Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо!» — написал он в Telegram.

По словам Медведева, это и есть право войны для врага.

Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

Иностранец утверждает, что лично видел это и многие другие подобные убийства со стороны ВСУ. Так, говоря ещё об одном подобном эпизоде, он отметил, что один из членов подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.

СК России будет расследовать информацию в СМИ о совершении ВС Украины преступления против раненого российского военнопленного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить