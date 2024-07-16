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Украинским чиновникам приказали готовиться к эвакуации в Запорожской области

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Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали подготовиться к эвакуации, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Украинским чиновникам приказали готовиться к эвакуации в Запорожской области
  • Gettyimages.ru

«Наши люди из Запорожской области сообщают, что чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах дали приказ: собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах», — сказал он РИА Новости.

По словам Лебедева, в окрестностях «катаются похитители детей», которые пытаются вынудить родителей отдать несовершеннолетних «на эвакуацию».

Ранее в подполье сообщили об уничтожении 12 пунктов дислокации украинских военных за ночь в Запорожской области. 

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