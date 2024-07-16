Подполье: в ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сдаться в плен в Работине
- AP
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Прибивали оставшихся в Работине бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех», — сказал Лебедев.
Он отметил, что в рядах ВСУ «свои» расстреливают тех, кто пытается сдаться.
Ранее в подполье сообщили об уничтожении 12 пунктов дислокации украинских военных за ночь в Запорожской области.