Подполье: в ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сдаться в плен в Работине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают своих сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работине.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Прибивали оставшихся в Работине бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех», — сказал Лебедев.

Он отметил, что в рядах ВСУ «свои» расстреливают тех, кто пытается сдаться.

Ранее в подполье сообщили об уничтожении 12 пунктов дислокации украинских военных за ночь в Запорожской области.