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Подполье: в ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сдаться в плен в Работине

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают своих сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работине.
Подполье: в ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сдаться в плен в Работине
  • AP

Об этом он рассказал РИА Новости

«Прибивали оставшихся в Работине бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех», — сказал Лебедев.

Он отметил, что в рядах ВСУ «свои» расстреливают тех, кто пытается сдаться. 

Ранее в подполье сообщили об уничтожении 12 пунктов дислокации украинских военных за ночь в Запорожской области. 

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