Силы ПВО уничтожили за ночь 13 БПЛА над регионами России
Средства ПВО уничтожили за ночь 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области.
Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что всего за ночь над регионом было уничтожено девять БПЛА.
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