Силы ПВО уничтожили за ночь 13 БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили за ночь 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области. Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что всего за ночь над регионом было уничтожено девять БПЛА.