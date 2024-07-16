Алаудинов: показанный «Азовом» расстрел бойца России нарушает Женевские конвенции

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что расстрел российского военного, видео которого выложил «Азов»* , является нарушением Женевских конвенций.

По его словам, другого от азовцев никто и не ожидал.

«Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов»*, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе делают вид, что не знали о зверствах ВСУ в Донбассе.

Также в ДНР командира ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовый расстрел гражданских.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.