RT в Telegram
Подпишись

Алаудинов: показанный «Азовом» расстрел бойца России нарушает Женевские конвенции

Короткая ссылка
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что расстрел российского военного, видео которого выложил «Азов»* , является нарушением Женевских конвенций.

По его словам, другого от азовцев никто и не ожидал.

«Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов»*, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе делают вид, что не знали о зверствах ВСУ в Донбассе.

Также в ДНР командира ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовый расстрел гражданских.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить