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Пушилин: при обстрелах ДНР один человек погиб, ещё один пострадал

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Один человек погиб, ещё один мирный житель пострадал в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: при обстрелах ДНР один человек погиб, ещё один пострадал
  • РИА Новости

«В селе Никольском Волновахского муниципального округа при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1961 г. р.», — написал он в Telegram.

Также в селе Весёлом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель.

Ранее администрация Новой Каховки в Херсонской области сообщила, что украинские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам города.

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