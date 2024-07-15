Пушилин: при обстрелах ДНР один человек погиб, ещё один пострадал

Один человек погиб, ещё один мирный житель пострадал в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В селе Никольском Волновахского муниципального округа при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1961 г. р.», — написал он в Telegram.

Также в селе Весёлом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель.

Ранее администрация Новой Каховки в Херсонской области сообщила, что украинские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам города.