Пушилин: при обстрелах ДНР один человек погиб, ещё один пострадал
- РИА Новости
«В селе Никольском Волновахского муниципального округа при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1961 г. р.», — написал он в Telegram.
Также в селе Весёлом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель.
Ранее администрация Новой Каховки в Херсонской области сообщила, что украинские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам города.