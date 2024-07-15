Пашинян прервёт отпуск ради саммита Европейского политического сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне, ради этого он прервёт свой отпуск.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«С 15 июля до 12 августа премьер-министр Никол Пашинян будет находиться в отпуске. Отпуск прервётся из-за запланированного на этой неделе четвёртого саммита Европейского политического сообщества в Лондоне», — цитирует её ТАСС.

Большую часть отпуска Пашинян проведёт в Армении, добавила она.

В начале июля Никол Пашинян заявил, что Ереван готов поднять уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнёрства в разных областях.