Пашинян прервёт отпуск ради саммита Европейского политического сообщества
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
«С 15 июля до 12 августа премьер-министр Никол Пашинян будет находиться в отпуске. Отпуск прервётся из-за запланированного на этой неделе четвёртого саммита Европейского политического сообщества в Лондоне», — цитирует её ТАСС.
Большую часть отпуска Пашинян проведёт в Армении, добавила она.
В начале июля Никол Пашинян заявил, что Ереван готов поднять уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнёрства в разных областях.