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AP: Украина пытается построить «армию роботов» для противостояния ВС России

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Украинская военная промышленность с помощью стартаперов пытается создать «экосистему лабораторий», которая построила бы для ВСУ «армию роботов», чтобы «убивать российских военных и сохранить жизни украинских бойцов», пишет Associated Press.
AP: Украина пытается построить «армию роботов» для противостояния ВС России
  • AP

Агентство по просьбе украинского предпринимателя Андрея Денисенко не рассказывает о том, где могут находиться сборочные цехи таких роботов, однако утверждается, что подобные работы проводятся в заброшенных складах и в подвалах предприятий.

Всего на Украине насчитывается до 250 военно-промышленных стартапов, которые создают «машины для убийства» в секретных местах, замаскированных под «сельские авторемонтные мастерские», говорится в статье.

Как ранее сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории страны.

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