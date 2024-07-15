Подполье: под Одессой семь дезертиров ВСУ устроили перестрелку с пограничниками
- AP
Как он рассказал РИА Новости со ссылкой на своих соратников, происшествие произошло примерно неделю назад. Среди дезертиров было четверо недавно мобилизованных, а также трое военных, уже поучаствовавших в конфликте.
«Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточённое сопротивление», — сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, в итоге пограничники понесли потери и отступили, дезертиры избавились от оружия и переплыли границу, чтобы стать беженцами.
Отдельно он добавил, что через границу бегут и сами пограничники. В начале июля, например, был побег весьма большого числа украинских пограничников в Венгрию.
Ранее сообщалось, что на украинском берегу пограничной реки Тисы возвели забор из колючей проволоки.