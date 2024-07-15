Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области семеро украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками, когда попытались перейти границу и попасть в Молдавию.

Как он рассказал РИА Новости со ссылкой на своих соратников, происшествие произошло примерно неделю назад. Среди дезертиров было четверо недавно мобилизованных, а также трое военных, уже поучаствовавших в конфликте.

«Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточённое сопротивление», — сказал собеседник агентства.

По словам Лебедева, в итоге пограничники понесли потери и отступили, дезертиры избавились от оружия и переплыли границу, чтобы стать беженцами.

Отдельно он добавил, что через границу бегут и сами пограничники. В начале июля, например, был побег весьма большого числа украинских пограничников в Венгрию.

Ранее сообщалось, что на украинском берегу пограничной реки Тисы возвели забор из колючей проволоки.