Зеленский заявил, что Украине недостаёт 25 систем ПВО Patriot

Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы закрыть небо Украины, необходим парк из 25 систем ПВО Patriot.

«Если я скажу, сколько нам ещё нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot... Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины», — цитирует его РИА Новости.

При этом Зеленский не стал уточнять, сколько систем ПВО есть в стране. Однако отметил, что нужны и другие.

В Минобороны России ранее заявили, что российские войска нанесли поражение авиатехнике ВСУ на аэродроме базирования.