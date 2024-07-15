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Зеленский заявил, что Украине недостаёт 25 систем ПВО Patriot

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Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы закрыть небо Украины, необходим парк из 25 систем ПВО Patriot.
Зеленский заявил, что Украине недостаёт 25 систем ПВО Patriot
  • Gettyimages.ru

«Если я скажу, сколько нам ещё нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot... Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины», — цитирует его РИА Новости.

При этом Зеленский не стал уточнять, сколько систем ПВО есть в стране. Однако отметил, что нужны и другие.

В Минобороны России ранее заявили, что российские войска нанесли поражение авиатехнике ВСУ на аэродроме базирования.

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