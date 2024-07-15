В ЛНР командира ВСУ заочно приговорили к 20 годам колонии за приказ об обстреле

Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам лишения свободы командира 42-го отдельного мотопехотного батальона Сергея Аверьянова, который отдал приказ об обстреле гражданской инфраструктуры в населённом пункте Трёхизбёнка. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 25 февраля 2022 года подполковник Аверьянов приказал подчинённым обстрелять посёлок Трёхизбёнка с целью запугать мирное население. По жилым домам выпустили не менее 20 снарядов из миномётов.

В результате пять домов было разрушено.

«Приговором суда Аверьянову заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Главная военная прокуратура России уточняет, что Аверьянов признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК России, ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е», «ж», «л», а также ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 2 ст. 167 УК России.

Как отмечает СК, уголовные дела в отношении выполнявших приказ украинских военнослужащих, в настоящее время рассматриваются в суде.

Ранее RT сообщал, что В ЛНР заочно приговорили начальника артподразделения ВСУ к 20 годам колонии.