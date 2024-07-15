RT в Telegram
Подпишись

Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан

Короткая ссылка
Сооснователь Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан.
Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан
  • Gettyimages.ru

Как он написал в своём посте в Telegram, он посетил Алма-Ату, Астану, национальный парк Бурабай и Чарынский каньон.

Дуров указал, что «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями». Предприниматель отметил, что страна привлекает международные компании и технологические стартапы.

Он также добавил, что ежемесячно его мессенджером пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Ранее Дуров заявил, что Telegram блокирует пользователей, собирающих данные для нанесения ударов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить