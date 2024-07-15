RT в Telegram
Подпишись

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Короткая ссылка
Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района.
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор добавил, что возле социального объекта в посёлке Политотдельский с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Он уточнил, что проведена эвакуация находившихся в здании людей. На месте работают оперативные службы. 

Ранее при атаке дрона-камикадзе ВСУ в районе объездной дороги города Шебекино пострадал водитель грузовика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить