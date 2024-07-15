Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор добавил, что возле социального объекта в посёлке Политотдельский с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Он уточнил, что проведена эвакуация находившихся в здании людей. На месте работают оперативные службы.

Ранее при атаке дрона-камикадзе ВСУ в районе объездной дороги города Шебекино пострадал водитель грузовика.