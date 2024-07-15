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Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария

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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал политиков и общественность республики не допустить того, чтобы в стране повторился украинский сценарий.
Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария
  • Gettyimages.ru

Его слова передаёт ТАСС. 

«Наш долг в том, чтобы в Молдавии не повторилось то, что сейчас происходит на Украине. Сейчас там воюют крупные геополитические игроки, которых вообще не заботит судьба Украины и украинцев», — сказал Кику. 

Он подчеркнул, что «крупные игроки» рассматривают Молдавию искючительно как территорию. В связи с этим экс-премьер призвал не допустить втягивание республики в военные действия. 

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что стремление Кишинёва к интеграции в Евросоюз ведёт к милитаризации страны.

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