Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария
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Его слова передаёт ТАСС.
«Наш долг в том, чтобы в Молдавии не повторилось то, что сейчас происходит на Украине. Сейчас там воюют крупные геополитические игроки, которых вообще не заботит судьба Украины и украинцев», — сказал Кику.
Он подчеркнул, что «крупные игроки» рассматривают Молдавию искючительно как территорию. В связи с этим экс-премьер призвал не допустить втягивание республики в военные действия.
Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что стремление Кишинёва к интеграции в Евросоюз ведёт к милитаризации страны.