Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал политиков и общественность республики не допустить того, чтобы в стране повторился украинский сценарий.

Его слова передаёт ТАСС.

«Наш долг в том, чтобы в Молдавии не повторилось то, что сейчас происходит на Украине. Сейчас там воюют крупные геополитические игроки, которых вообще не заботит судьба Украины и украинцев», — сказал Кику.

Он подчеркнул, что «крупные игроки» рассматривают Молдавию искючительно как территорию. В связи с этим экс-премьер призвал не допустить втягивание республики в военные действия.

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что стремление Кишинёва к интеграции в Евросоюз ведёт к милитаризации страны.