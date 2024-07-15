Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман республики.

По данным пресс-службы организации, делегацию возглавлял муфтий Камиль Самигуллин.

Как сообщается, несмотря на удары, которые ВСУ наносили с помощью снарядов и беспилотников на протяжении всего пути, делегация смогла добраться до трёх военных частей и пообщаться с солдатами.

Ранее в подполье заявили, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове.