Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО
- РИА Новости
Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман республики.
По данным пресс-службы организации, делегацию возглавлял муфтий Камиль Самигуллин.
Как сообщается, несмотря на удары, которые ВСУ наносили с помощью снарядов и беспилотников на протяжении всего пути, делегация смогла добраться до трёх военных частей и пообщаться с солдатами.
Ранее в подполье заявили, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове.