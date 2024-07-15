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Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

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Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне проведения специальной военной операции.
Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман республики.

По данным пресс-службы организации, делегацию возглавлял муфтий Камиль Самигуллин. 

Как сообщается, несмотря на удары, которые ВСУ наносили с помощью снарядов и беспилотников на протяжении всего пути, делегация смогла добраться до трёх военных частей и пообщаться с солдатами. 

Ранее в подполье заявили, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове. 

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