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МИД Белоруссии: Минск готов к диалогу с Польшей по вопросам на границе

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Глава белорусского МИД Максим Рыженков рассказал, что власти страны готовы к переговорам с Варшавой по поводу решения проблем на границе двух государств.
МИД Белоруссии: Минск готов к диалогу с Польшей по вопросам на границе
  • РИА Новости

Его слова передаёт РИА Новости

«Мы готовы к диалогу, президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. В её планах, наверное, продолжение нагнетания напряжённости на границе», — заявил Рыженков. 

По его словам, Минск всегда предлагал Варшаве сотрудничество по решению любых проблем, связанных с границей.

Министр отметил, что Польша обвиняет Белоруссию в создании неких лагерей беженцев. При этом он подчеркнул, что Минск готов показать польской делегации любое интересующее место возле границы, чтобы опровергнуть эти заявления. 

Ранее сообщалось, что Польша приостановила пропуск грузовиков, следующих из Белоруссии через пограничный пункт «Козловичи».

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