РСЗО «Град» поразил район сосредоточения техники ВСУ на Авдеевском направлении
Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» армии России поразил район сосредоточения живой силы и техники украинских войск на Авдеевском направлении.
Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что данные о месте расположения техники и солдат ВСУ были получены от операторов БПЛА.
Ранее ВС России поразили железнодорожный эшелон с бойцами и военной техникой ВСУ.
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