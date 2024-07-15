РСЗО «Град» поразил район сосредоточения техники ВСУ на Авдеевском направлении

Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» армии России поразил район сосредоточения живой силы и техники украинских войск на Авдеевском направлении.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что данные о месте расположения техники и солдат ВСУ были получены от операторов БПЛА.

Ранее ВС России поразили железнодорожный эшелон с бойцами и военной техникой ВСУ.