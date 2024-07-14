Боец ВДВ рассказал, как пленил четырёх солдат ВСУ в жилом доме

Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ рассказал, как при штурме дома в Часовом Яре взял в плен четырёх украинских военных.

«Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. Начали стену взрывать. Семь часов мы её взрывали, пробили, а там пулемётчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилётов FPV-дронов, кинули дверь, и я пошёл со стрельбой. 12 человек там было», — цитирует его ТАСС.

Боец уточнил, что из 12 противников шестеро сбежали, двое были уничтожены, четверо — взяты в плен.

Ранее стало известно, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 22 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным.