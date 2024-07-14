RT в Telegram
Подпишись

Боец ВДВ рассказал, как пленил четырёх солдат ВСУ в жилом доме

Короткая ссылка
Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ рассказал, как при штурме дома в Часовом Яре взял в плен четырёх украинских военных.
Боец ВДВ рассказал, как пленил четырёх солдат ВСУ в жилом доме
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

«Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. Начали стену взрывать. Семь часов мы её взрывали, пробили, а там пулемётчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилётов FPV-дронов, кинули дверь, и я пошёл со стрельбой. 12 человек там было», — цитирует его ТАСС.

Боец уточнил, что из 12 противников шестеро сбежали, двое были уничтожены, четверо — взяты в плен.

Ранее стало известно, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 22 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить